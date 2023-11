POL-PPWP: Wegen angeblicher Notlage Geld überwiesen

Kaiserslautern (ots) - Dieseldiebe haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (14./15. November) in der Röchlingstraße zugeschlagen. Zwischen Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 6.30 Uhr, machten sich die Unbekannten an einem Lkw zu schaffen, der dort auf einem Parkplatz in Höhe des Anwesens Nummer 4 abgestellt war. Als der Fahrer am frühen Morgen zu seinem Lkw zurückkam, stellte er fest, dass der ...

mehr