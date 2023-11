Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Schaden verursacht und abgehauen

Kaiserslautern (ots)

Der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 sind am Mittwoch zwei Unfallfluchten gemeldet worden. Die Ermittler sind auf Hinweise angewiesen, um die Verursacher ausfindig zu machen. Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 369-2250 Kontakt aufzunehmen.

Am Mittwochnachmittag erstattete ein Mann aus dem Stadtgebiet Anzeige, weil sein Auto in der Brüderstraße gerammt und beschädigt wurde. Um 17.45 Uhr entdeckte der 27-Jährige an dem geparkten BMW 530d einen nicht unerheblichen Schaden im vorderen linken Bereich an Stoßstange und Kotflügel. Geschätzte Schadenshöhe: rund 4.000 Euro. Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Der BMW war in Höhe des Hauses Nummer 3 abgestellt.

Nachträglich gemeldet wurde auch eine Unfallflucht, die sich bereits am Montag in der Carl-Billand-Straße ereignete. Zwischen 13.30 Uhr und 22.20 Uhr wurde hier ein VW Passat Kombi im Frontbereich beschädigt. Vermutlich stieß ein Fahrzeug beim Ausparken rückwärts gegen den VW. Zurück blieben Schäden an Stoßstange, Kühlergrill und Motorhaube. Der Gesamtschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. |cri

