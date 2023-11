POL-PPWP: Keine Bankdaten am Telefon preisgeben!

Kaiserslautern (ots) - Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft in der Mainzer Straße eingedrungen. Kurz nach 1 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass an dem Markt eine Fensterscheibe eingeschlagen und der optische Alarm ausgelöst wurde. Die ausgerückte Streife stellte vor Ort weitere Einbruchspuren an der Eingangstür sowie an einem Fester fest. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, waren unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eingestiegen und hatten eine ...

mehr