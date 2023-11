Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mehr Schaden als Beute

Kaiserslautern (ots)

Einbrecher sind in der Nacht zu Mittwoch in ein Geschäft in der Mainzer Straße eingedrungen. Kurz nach 1 Uhr teilte ein Zeuge mit, dass an dem Markt eine Fensterscheibe eingeschlagen und der optische Alarm ausgelöst wurde.

Die ausgerückte Streife stellte vor Ort weitere Einbruchspuren an der Eingangstür sowie an einem Fester fest. Wie die weiteren Ermittlungen zeigten, waren unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eingestiegen und hatten eine Kasse geöffnet. Sie erbeuteten lediglich einen geringen Bargeldbetrag. Der angerichtete Sachschaden ist um ein Vielfaches höher.

Zeugen, denen zwischen 21.30 und 1 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell