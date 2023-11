POL-PPWP: Autodiebe nehmen Milch mit

Zweibrücken (ots) - Die Vermisstensuche in Zweibrücken ist beendet. Die gesuchte 57-Jährige konnte angetroffen werden. Sie ist wohlauf. Nachdem die Suche am späten Dienstagabend ohne weitere Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Frau unterbrochen worden war, wurden die Maßnahmen am frühen Mittwochmorgen wieder aufgenommen. Am späten Vormittag meldete dann ein nahestehender Bekannter der Vermissten, dass ...

