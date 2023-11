Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Vermisste Frau ist wohlauf

Zweibrücken (ots)

Die Vermisstensuche in Zweibrücken ist beendet. Die gesuchte 57-Jährige konnte angetroffen werden. Sie ist wohlauf.

Nachdem die Suche am späten Dienstagabend ohne weitere Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort der Frau unterbrochen worden war, wurden die Maßnahmen am frühen Mittwochmorgen wieder aufgenommen. Am späten Vormittag meldete dann ein nahestehender Bekannter der Vermissten, dass sich die 57-Jährige bei ihm aufhalte. Polizeibeamte suchten die angegebene Adresse auf und konnten mit der Frau sprechen. Es geht ihr den Umständen entsprechend gut.

Die Suchmaßnahmen wurden daraufhin beendet und die Öffentlichkeitsfahndung eingestellt. Das Polizeipräsidium Westpfalz bedankt sich bei allen Hinweisgebern für die Unterstützung bei der Vermisstensuche.

Hinweise für die Medien und alle, die den Suchaufruf geteilt und weiterverbreitet haben: Wir haben die Fahndungsnotiz auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sowie unsere Veröffentlichungen vom 14.11.2023 im Presseportal und in den Sozialen Medien gelöscht, beziehungsweise den Namen der Vermissten zum Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte herausgenommen. Falls auch Sie den Namen und/oder das Foto der Frau öffentlich gemacht haben, bitten wir Sie, beides ebenfalls zu löschen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell