Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weitere Schlägerei in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots)

Ein verbaler Streit zwischen zwei Jugendlichen und einem jungen Erwachsenen gipfelte am Dienstagabend an der Mall in einer handfesten Auseinandersetzung. Ein 16-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Den Tatverdächtigen im Alter von 17 und 24 Jahren wirft die Polizei gefährliche Körperverletzung vor. Während der Auseinandersetzung unter den Zuwanderern soll der 16-Jährige mit einem Messer gedroht haben. Ein solches konnten die Einsatzkräfte bei dem Jugendlichen nicht auffinden. Zeugen der Schlägerei werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Ob die Tat in einem Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung am vergangenen Freitag (10. November 2023) im Bereich der Mall steht (wir berichtete: https://s.rlp.de/wgL4F), ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach aktuellen Erkenntnissen waren die beiden Jugendlichen und der junge Erwachsene an der Schlägerei am Freitag nicht beteiligt. Dabei war es nachmittags vor dem Einkaufszentrum zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Diese setzte sich später in der Bierstraße fort; dort soll eine Person mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Die Auseinandersetzung vom Freitag wurde von Zeugen gefilmt, das Video verbreitete sich im Internet. Die Polizei ist an der Original-Aufnahme interessiert. Der Urheber der Aufzeichnung könnte für die Ermittlungen wichtige Hinweise und Informationen geben, weshalb die Person gebeten wird, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2050 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

