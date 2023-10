POL-DN: Gegen Baum geprallt

Jülich (ots) - Dank eines Zeugenhinweis wurde die Polizei am gestrigen Donnerstag (05.10.2023) auf einen Mann aufmerksam, der betrunken mit seinem Pkw in Jülich unterwegs war. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Gegen 10:05 Uhr sprach der Zeuge zwei Polizeibeamte an, die in Jülich an der Römerstraße eine Verkehrskontrolle durchführten. Er gab an, auf der L253 einen Pkw ...

mehr