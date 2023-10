Polizei Düren

POL-DN: Betrunken im Straßenverkehr unterwegs

Jülich (ots)

Dank eines Zeugenhinweis wurde die Polizei am gestrigen Donnerstag (05.10.2023) auf einen Mann aufmerksam, der betrunken mit seinem Pkw in Jülich unterwegs war. Die Beamten stellten den Führerschein sicher und ordneten eine Blutentnahme an.

Gegen 10:05 Uhr sprach der Zeuge zwei Polizeibeamte an, die in Jülich an der Römerstraße eine Verkehrskontrolle durchführten. Er gab an, auf der L253 einen Pkw vor sich gehabt zu haben, der Schlangenlinien gefahren sei und immer wieder abrupt abgebremst habe. Auf dem Von-Schöfer-Ring habe der Fahrer dann ein Verkehrsschild umgefahren. Anschließend sei der unbekannte Fahrer auf einen Parkplatz abgebogen.

Auf dem genannten Parkplatz machten die eingesetzten Beamten keine Feststellungen, jedoch trafen sie den Halter des Pkw kurze Zeit später an seiner Meldeanschrift an, dort parkte auch das vom Zeugen beschriebene Auto.

Ein durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, wobei der Beschuldigte angab, seit dem vorherigen Abend keinen Alkohol mehr getrunken zu haben. Das Fahren unter Alkoholeinfluss und das Beschädigen des Verkehrsschildes gab er sofort zu. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe und stellten den Führerschein des 61-Jährigen aus Jülich sicher. Er wird sich nun wegen des Verursachens eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinfluss verantworten müssen.

