Polizei Düren

POL-DN: Brand in Titz - Bewohner von Ersthelfer gerettet

Titz (ots)

In Titz ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand in einem Wohnhaus gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Gegen 14:14 Uhr wurden Beamte der Polizeiwache Jülich zu einem Brand eines Wohnhauses in der Velderstraße gerufen. Bei Eintreffen der Polizei war die Feuerwehr bereits vor Ort und begann mit den Löscharbeiten. Ein Bewohner des Hauses wurde durch einen Ersthelfer gerettet. Der Bewohner wurde durch den Brand schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Ersthelfer wurde durch die Rettungsaktion leicht verletzt und konnte vor Ort nach erfolgter ambulanter Behandlung durch den Rettungsdienst bereits entlassen werden.

Die Löscharbeiten dauern derzeit an.

Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

