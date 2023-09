Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Meschede (ots)

Am Samstag beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 22:00 Uhr ein geparktes Auto am Uferweg. Nach aktuellen Erkenntnissen rangierte zu diesem Zeitpunkt eine Frau mit einem Opel im Bereich der Unfallstelle. Anschließend entfernte sie sich mit ihrem Fahrzeug. Ob die Frau in Zusammenhang zu dem Verkehrsunfall steht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 zu melden.

