POL-HSK: Einbruch in ein Geschäft

Medebach, Brilon, Hochsauerlandkreis (ots) - In den vergangenen Tagen wurden insgesamt drei Autos gestohlen. Zwei Fahrzeuge wurden in Medebach entwendet. Ein Fahrzeug wurde am Montag in Brilon gestohlen. Im Zeitraum von Freitag, 16:15 Uhr bis Montag, 10:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen weißen Hyundai Kona. Das Auto mit den Kennzeichen WES-ID321 stand zuvor ...

