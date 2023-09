POL-HSK: Unfall unter Alkohol und Drogen

Winterberg (ots) - Am Sonntag ist ein 50-Jähriger aus Remscheid mit seinem E-Bike in Winterberg gestürzt. Gegen 15:00 Uhr war er auf dem Kapperundweg unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache zu Fall kam. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle Flavia Lucia Rogge Telefon: ...

mehr