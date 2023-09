Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Sundern (ots)

In der Nacht zu Samstag verunfallte ein 21-Jähriger aus Sundern auf der Settmeckestraße. Er war in Richtung Sundern unterwegs, als er gegen 01:00 Uhr aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Das Fahrzeugwrack konnte er noch selbstständig verlassen, bevor es in Flammen aufging. Die Feuerwehr löschte das letztlich vollständig ausgebrannte Fahrzeug. Der junge Unfallfahrer wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes vollständig gesperrt. Das ausgebrannte Fahrzeug wurde sichergestellt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen.

