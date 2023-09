POL-HSK: E-Bike von Fahrradträger gestohlen

Eslohe (ots) - Unbekannte Täter haben ein E-Bike in Eslohe entwendet. Das schwarze Fahrrad des Herstellers Cube war unter einem Carport am Isidorweg abgeschlossen. Unbekannte knackten in der Nacht zu Sonntag gegen 01:20 Uhr das Schloss und nahmen das Fahrrad mit. Es handelt sich um ein Modell "Nuride Hybrid Pro 750". Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizeiwache in Meschede nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen. ...

