POL-PDTR: Schlägerei in der Achtstraße von Birkenfeld

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag den 25.06.2023 kam es gegen 01:20 Uhr zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Achtstraße in Birkenfeld. Nach zunächst normaler Unterhaltung auf der Straße, kippte die Stimmung von mehreren jungen Männern, Besuchern einer Gaststätte und Feiernden einer Geburtstagsgesellschaft im gegenüberliegenden Gemeindezentrum. In der darauffolgenden Auseinandersetzung wurden mehrere Geburtstagsgäste durch die ca. 4-5-köpfige Gruppe der Aggressoren verletzt. Zwei Personen wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht. Die Angreifer flüchteten im Anschluss in Richtung Sattlergasse. Zwei mutmaßliche Täter konnten später durch Hinweise in der Gaststätte festgestellt werden.

Zeugen die Hinweise zu dem Vorfall und Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Birkenfeld in Verbindung zu setzen.

