Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Schusswaffeneinsatz gegen US-Soldat

Baumholder (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 04:15 Uhr, kam es am sogenannten Main Gate/ Haupteingangstor zur US-Liegenschaft Baumholder zu einem Schusswaffeneinsatz gegen einen 23jährigen US-Soldaten. Ersten Ermittlungen zufolge kam es zu Auseinandersetzungen zwischen zwei Security-Mitarbeitern und dem erwähnten Soldaten, nachdem dieser den Sicherheitsdienst angriff, sodass einer der Mitarbeiter auf den Oberschenkel des Soldaten schoss. Der US-Soldat wurde sofort notversorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus eingeliefert, das er am heutigen Tag jedoch schon wieder verlassen kann. Die weiteren Ermittlungen dauern in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach an.

