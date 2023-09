POL-HSK: Fahrradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Sundern (ots) - Am Freitagnachmittag kollidierten zwei Autos an der Kreuzung Wettmarser Weg / L544. Eine 22-Jährige aus Schmallenberg war auf dem Wettmarser Weg in Richtung Hövel unterwegs. Ein 49-Jähriger Arnsberger befuhr mit seinem Auto die L544 ebenfalls in Richtung Hövel. Im Kreuzungsbereich kam es aus ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Der 49-Jährige Arnsberger wurde bei dem ...

mehr