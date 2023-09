Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl aus einer Wohnung

Bestwig (ots)

Am Montag haben unbekannte Täter zwischen 17:00 Uhr und 17:20 Uhr Schmuck aus einer Wohnung "Am Dümel" gestohlen. Vermutlich verschafften die Täter sich unbemerkt Zugang, gingen durch die Räume und nahmen Schmuck mit. Im Tatzeitraum soll sich ein Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen "KA" für Karlsruhe in der Straße aufgehalten haben. Möglicherweise wurde dieses Auto von zwei Männern im Alter zwischen ungefähr 22 und 28 Jahren benutzt. Beiden seien schlank, dunkelhaarig und südländischen Erscheinungsbilds gewesen. Zur Tatzeit sollen beide mit einer schwarzen Hose und einem beige / weißen Pullover bekleidet gewesen sein. Ob das Fahrzeug oder die Männer in Zusammenhang zu dem Diebstahl stehen, ist auch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

