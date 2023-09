POL-RZ: Zeugen nach Körperverletzung gesucht!

Ratzeburg (ots) - 11. September 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 10.09.2023 - Bliestorf Am Sonntagnachmittag ist im Dachstuhlbereich eines alten Bauernhauses in der Hauptstraße in Bliestorf ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden nicht verletzt. Gegen 15.05 Uhr wurden Polizeibeamte durch die Einsatzleitstelle bei einem Brand in einem Bauernhaus, welches als Therapiezentrum genutzt wird, in Bliestorf eingesetzt. Dort ...

mehr