POL-NOM: Baucontainer aufgebrochen

Northeim (ots) - Northeim, Fuchsbäumer Weg, Mittwoch, 12.07.2023, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 13.07.2023, 07.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Gewaltsam in Lagerhallen gelangt. Im Zeitraum von Mittwoch ca. 17.30 Uhr bis Donnerstag ca. 07.00 Uhr konnten unbekannte Personen gewaltsam in Lagerhallen im Fuchsbäumer Weg in Northeim gelangen. Die unbekannten Personen öffneten gewaltsam ein Schiebetor und gelangten so in die Lagerhallen. ...

