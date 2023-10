Polizei Düren

POL-DN: Versuchter Raub in Merzenich

Merzenich (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Montagabend (02.10.2023) einem Mann aus Bergheim mit einem Gegenstand auf den Kopf und forderten die Herausgabe seiner Geldbörse. Als der 27-Jährige sich zur Wehr setzte, flüchteten die Unbekannten.

Der Bergheimer war gegen 22:40 Uhr mit den Hunden seiner Lebensgefährtin auf einem Feldweg an der Distelrather Straße unterwegs. An der Kreuzung Distelrather Straße/ Kettenweg kamen dem 27-Jährigen zwei oder drei männliche Personen entgegen. Einer der Männer fragte den Bergheimer nach der Uhrzeit, kurz darauf schlug ihm ein anderer, vermutlich mit einer Flasche, auf den Kopf. Die Unbekannten forderten die Herausgabe seiner Geldbörse, diese hatte der Mann aus Bergheim jedoch nicht dabei. Er bot die Herausgabe seines Mobiltelefons an, setzte sich jedoch gleichzeitig zur Wehr. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen, ohne Tatbeute, über die Feldwege. Der 27-Jährige kann die Unbekannten wie folgt beschreiben:

-jugendlich -dunkel gekleidet -Bartträger -sprachen gebrochene Deutsch -vermutlich osteuropäischer Herkunft

Der Mann aus Bergheim wurde aufgrund seiner leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die in etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

(se; 231002-2356-089854)

23100402 Raub in der Gutenbergstraße

Düren - Am frühen Montagabend (02.10.2023) wurden zwei Jugendliche aus Kreuzau Opfer eines Raubes.

Die beiden jungen Männer (beide 16 Jahre alt) waren gegen 19:20 Uhr zu Fuß auf der Gutenbergstraße in Richtung "Haus der Stadt" unterwegs, als sie in der dortigen Unterführung von drei männlichen Personen angesprochen wurden. Zunächst, so die beiden Jugendlichen, hielten die Unbekannten "Smalltalk", kurz darauf forderten sie die beiden jedoch auf, ihre Taschen zu öffnen. Die beiden Jugendlichen aus Kreuzau kamen dieser Aufforderung nach, woraufhin die Tatverdächtigen unter anderem Bargeld und Kopfhörer aus den Taschen nahmen. Erst als Freunde der beiden Geschädigten auf die Situation aufmerksam wurden, flüchteten die drei Unbekannten mit ihrer Beute in Richtung "Haus der Stadt". Die beiden Kreuzauer beschrieben die Tatverdächtigen wie folgt:

1. Person

- 18 - 25 Jahre alt - Blonde, mittellange zur Seite gegelte Haare - Schwarze Weste, Marke "Moncler" - Weißes T-Shirt - Dicke silberne Halskette - Silberne Ohrringe

2. Person

- 18 - 25 Jahre alt - Schwarze Basecap - Shirt mit langen Ärmeln - Schwarze Jeans

Die dritte Person kann nicht beschrieben werden.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell