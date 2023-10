Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Elektrogeschäft - Zeugen gesucht

Düren (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit zwischen Montag (02.10.2023) und Dienstag (03.10.2023) in ein Geschäft in der Distelrather Straße ein.

Der 50-jährige Besitzer des Ladens meldete den Einbruch am frühen Dienstagabend. Die Einbrecher hatten ein Fenster im rückwärtigen Bereich aufgehebelt und waren über dieses in Räumlichkeiten gelangt. Dort durchsuchten sie alle Räume, Angaben zu Diebesgut liegen derzeit jedoch noch nicht vor. Laut Angaben des Geschädigten kann der Tatzeitraum auf 20:00 Uhr am Montag und 18:00 Uhr am Dienstag eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle der zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell