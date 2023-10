POL-DN: Pkw Brand in Hürtgenwald

Niederzier (ots) - Drei Personen drangen am Sonntagabend (01.10.2023) in ein Einfamilienhaus in Niederzier ein. Zwei Tatverdächtige konnten nach einer Verfolgungsfahrt im Anschluss festgenommen werden. Um 22:50 Uhr erhielt der Bewohner des Einfamilienhauses eine Nachricht auf seinem Handy, dass die Alarmanlage ausgelöst hatte. Vor Ort, in der Oberzierer Straße, ...

mehr