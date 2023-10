Polizei Düren

POL-DN: Fußgänger bei Verkehrsunfall verletzt- PKW entfernt sich unerkannt von der Unfallstelle

Nideggen (ots)

Nach einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger entfernt sich das beteiligte Fahrzeug unerkannt von der Unfallstelle.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag (02.10.2023 gegen 16:55 Uhr) in Nideggen- Abenden. Ein 29- jähriger Mann aus Abenden war auf der Mühlbachstraße fußläufig aus Richtung Rurbrücke kommend in Richtung der Straße "Im Hag" unterwegs. Dabei trug er sein Kind auf dem Arm. In diesem Bereich ist die Mühlbachstraße erkennbar durch bauliche Maßnahmen verengt. Als der Fußgänger sich kurz vor der Einmündung Im Hag, im Bereich der Fahrbahnverengung befand, näherte sich von hinten ebenfalls aus Richtung Rurbrücke kommend ein Fahrzeuggespann. Beim Passieren des am äußersten Straßenrand gehenden Fußgängers touchierte das Fahrzeug diesen, so dass er zu Fall kam. Hierdurch erlitt der Mann derartige Verletzungen, dass er mittels eines Rettungswagen zur Behandlung in eine Krankenhaus gefahren werden musste. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt und konnte in die Obhut der vor Ort erschienenen Mutter übergeben werden. Das beteiligte Fahrzeug fuhr trotz des Unfallgeschehens weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Geländewagen der Marke Ford gehandelt haben. Nach vorliegenden Erkenntnissen zog das Fahrzeug einen breiten Anhänger auf dem ein kleiner Bagger geladen gewesen sein soll. Zu den Kennzeichen, welche am Geländewagen angebracht waren ist bekannt, dass sie mit Monschauer (MON-) Städtekennung versehen waren. Die eingesetzten Beamten nahmen den Verkehrsunfall auf. Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Hergang, insbesondere aber zum beteiligten Fahrzeug machen können. Möglicherweise hat der Fahrer oder die Fahrerin den Verkehrsunfall nicht bemerkt. Hinweise, auch gerne seitens des Fahrers- / der Fahrerin, werden erbeten an die Polizei in Düren unter der Telefonnummer 02421-949-0.

