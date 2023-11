POL-PPWP: Unter Drogen Unfall verursacht

Polizeipräsidium Westpfalz

Kaiserslautern (ots)

Unter Drogeneinfluss hat ein junger Autofahrer am Montagabend im Stadtteil Morlautern einen Unfall gebaut. Der 20-Jährige war gegen 21.15 Uhr mit einem Renault Espace in der Otterberger Straße in Richtung Erlenbach unterwegs, als er auf der linken Straßenseite gegen die Bordsteinkante stieß. In der Folge verriss der junge Mann das Lenkrad und krachte gegen einen Audi RS, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings entstand hoher Sachschaden: geschätzt 36.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Bei der Aufnahme des Unfalls vor Ort stellten die Polizeibeamten beim verantwortlichen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Urintest bestätigte den Verdacht: Der 20-Jährige stand unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell