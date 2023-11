Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallfluchten im Stadtgebiet - Ermittler benötigen Zeugenhinweise

Kaiserslautern (ots)

Zwei Unfallfluchten sind der Polizeiinspektion 1 am Montag aus dem Stadtgebiet angezeigt worden. Sowohl in der Kanalstraße als auch in der Eisenbahnstraße wurden abgestellte Autos vermutlich im Vorbeifahren gestreift. Die Ermittler sind auf Zeugenhinweise angewiesen und bitten darum, Beobachtungen unter Telefon 0631 369-2150 zu melden.

In der Kanalstraße erwischte es einen weißen Mercedes Benz C180. Den Pkw hatte die Halterin am Sonntagabend gegen 20 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 27 unbeschädigt geparkt. Am Montagnachmittag bemerkte sie gegen 14.55 Uhr einen Schaden im hinteren linken Fahrzeugbereich an Stoßstange, Kotflügel und Beleuchtung. Die Höhe des Schadens liegt bei mehreren tausend Euro.

Ganz ähnlich in der Eisenbahnstraße: Hier wurde ein schwarzer VW T-Cross, der in Höhe des Hauses Nummer 46 stand, in der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt. Nach Angaben der Fahrzeughalterin hatte sie den Pkw am Sonntagabend gegen 19 Uhr abgestellt. Als sie am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr wieder zu dem Wagen kam, entdeckte die Frau einen frischen Unfallschaden an der Fahrerseite: Die hintere Tür sowie der Kotflügel wiesen Dellen und Kratzer im Lack auf. Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen fehlt vom jeweiligen Verursacher jede Spur. Hinweise nimmt die Polizei unter der oben angegebenen Telefonnummer jederzeit entgegen. |cri

