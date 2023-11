POL-PPWP: 51-Jährige fällt mehrmals auf

Kaiserslautern (ots) - Nachträglich hat ein Mann aus Baden-Württemberg einen Diebstahl aus seinem Auto gemeldet. Wie der 60-Jährige jetzt über die Onlinewache anzeigte, hatte er seinen Pkw am Freitagabend (10. November) gegen 22 Uhr im Parkhaus am Stiftsplatz abgestellt. Als er am nächsten Morgen (11. November) gegen 7 Uhr zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass seine Geldbörse nicht mehr im Innenraum lag. Aufbruchspuren konnten am Pkw nicht festgestellt werden. ...

