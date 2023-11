Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Und täglich grüßt der Telefonbetrüger...

Stadt und Landkreis Kaiserslautern (ots)

Welche Blüten die sogenannten "Schockanrufe" von Betrügern treiben können, hat sich am Montag einmal mehr gezeigt. Ein 85-jähriger Mann aus dem Stadtgebiet meldete der Polizei, dass er kurz nach 12 Uhr einen solchen betrügerischen Anruf erhalten hatte. Eine unbekannte Frau gab sich als seine Tochter aus und wollte ihm weismachen, dass sie "jemanden totgefahren" habe.

Den Senior konnte die vermeintliche "Hiobsbotschaft" - zum Glück - nicht schocken, denn es war nicht die erste dieser Art. Nach Angaben des Mannes war es der ungefähr fünfte Versuch von Betrügern, ihn auf diesem Weg aufs sprichwörtliche Glatteis zu führen. Die Ermittlungen nach der Anruferin laufen...

Offenbar hatten sich Telefonbetrüger am Montag generell Anschlüsse mit den Telefonvorwahlen aus Kaiserslautern und dem Landkreis vorgenommen. Von Mittag an bis in den Abend hinein gingen bei der Polizei mehrere Anzeigen zu Schockanrufen und anderen Betrugsversuchen via Telefon ein. Zum Glück erkannten alle Angerufenen, dass hier etwas nicht stimmt und gingen nicht auf die jeweiligen Geldforderungen ein. Die meisten beendeten sogar das Gespräch, bevor die Anrufer irgendwelche Forderungen stellen konnten, und legten einfach auf. - Gut so! |cri

