Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat die Scheibe eingeschlagen?

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte Täter haben in der Wörthstraße an einem Pkw eine Scheibe eingeschlagen. Die Halterin des Hyundai i10 entdeckte den Schaden am Sonntagnachmittag und meldete sich bei der Polizei.

Ersten Überprüfungen zufolge wurde aus dem Wageninneren nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt deshalb wegen einer Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wem ist in den vergangenen Tagen in der Wörthstraße etwas Verdächtiges aufgefallen? Und wer kann Hinweise geben, seit wann an dem Pkw die Scheibe kaputt ist? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell