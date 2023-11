POL-PPWP: Randalierer klettert auf Autos

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen (wir berichteten: https://s.rlp.de/wgL4F). Aktuell kursiert im Internet ein Video zu der Auseinandersetzung und in den Sozialen Medien wird darüber diskutiert. Wie ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Die Ermittlungen in Bezug auf die Auseinandersetzung werden wegen des Verdachts ...

mehr