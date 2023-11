Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto offen - Diebe greifen zu

Kaiserslautern (ots)

Dass er sein Auto offen ließ, ist einen Anwohner "An der Emilsruhe" teuer zu stehen gekommen. Auch die Tatsache, dass der Pkw sozusagen "vor der Haustür" des Mannes stand, hielt Diebe nicht davon ab, in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Wagen einzudringen und sich diverse Gegenstände unter den Nagel zu reißen.

Am Sonntagvormittag fiel dem 58-Jährigen auf, dass aus dem Innenraum des VW Passat eine Damenjacke, eine Handtasche der Marke "Liebeskind" sowie die Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs verschwunden sind. Geschätzter Schaden: mehrere hundert Euro.

Zeugen, denen insbesondere in der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden. |cri

