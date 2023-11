POL-PPWP: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Kaiserslautern (ots) - Unaufmerksamkeit beim Einfahren in den fließenden Verkehr hat vermutlich am Samstagnachmittag im Industriegebiet von Kaiserslautern zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 32-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Einkaufmarktes in die Merkurstraße einfahren, als sie dabei zwei auf dem Gehweg laufende Fußgänger übersah. Die beiden Männer zogen sich leichte Verletzungen an den Beinen ...

