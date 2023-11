POL-PPWP: Alkoholisierter Randalierer am Rande einer Veranstaltung auf dem Rathausvorplatz

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen gerieten in der Nähe eines Einkaufszentrums zwei Personengruppen aneinander. Der Streit verlagerte sich anschließend weiter in die Bierstraße, wo einer der Beteiligten sogar mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Die ...

