Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagnachmittag kam es in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen gerieten in der Nähe eines Einkaufszentrums zwei Personengruppen aneinander. Der Streit verlagerte sich anschließend weiter in die Bierstraße, wo einer der Beteiligten sogar mit einer Schreckschusswaffe in die Luft schoss. Die Polizei konnte schon einige Beteiligten ausfindig machen und die Schreckschusswaffe sicherstellen.

Offensichtlich besteht zwischen den Kontrahenten eine zumindest flüchtige Vorbeziehung. An der Auseinandersetzung sollen ungefähr 15-20 Personen beteiligt gewesen sein. Bei den bisher bekannten Beteiligten handelt es sich um junge Männer, im Alter von 16-18 Jahren.

Schwere Folgen der Auseinandersetzung sind der Polizei nicht bekannt. Alle bisher festgestellten Beteiligten erlitten lediglich leichte Verletzungen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369 2250 oder per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de entgegen.|re

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell