Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruchsdiebstähle zum Nachteil von Kindergärten

Kaiserslautern (ots)

Diebe trieben bei zwei Kindertagesstätten im Stadtgebiet Kaiserslautern ihr Unwesen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte bei einer Kindereinrichtung auf dem Betzenberg ein. Im Inneren brachen sie eine Tür auf und entwendeten einen noch recht niedrigen Bargeldbetrag. Außerdem randalierten die Einbrecher im Gebäudeinneren, entleerten dort sogar den Inhalt eines Feuerlöschers und versurachten dabei erheblichen Sachschaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2620 oder per Email an kdkaiserslautern.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Ebenso erlitt die Kindertagestätte im Stadtteil Erzhütten einen Diebstahlschaden. Bisher unbekannten Täter entwendeten dort, im Laufe der zurückliegenden Woche, aus einem im Außenbereich befindlichen Geräteschuppen mehrere Werkzeuge.

In diesem Fall ermittelt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 und ist für sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369 2250 und per Email an pikaiserslautern2@polizei.rlp.de erreichbar.|re

