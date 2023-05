POL-RZ: Radfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 15. Mai 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.05.2023 - Mölln Am Sonntagmorgen, gegen 01.35 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Heisterbrede, in Mölln. Während sich die Bewohnerin noch ...

mehr