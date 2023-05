Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Brand eines Einfamilienhauses in Mölln mit verstorbener Person

Ratzeburg (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

15. Mai 2023 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 14.05.2023 - Mölln

Am Sonntagmorgen, gegen 01.35 Uhr, kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Straße Heisterbrede, in Mölln.

Während sich die Bewohnerin noch selbstständig aus dem Haus vor den Flammen retten konnte, wurde ein 65-jähriger Mann nur noch tot durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Haus geborgen.

Die 64-jährige Ehefrau des Verstorbenen zog sich schwere Verletzungen zu und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt.

Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Angaben zur entstanden Sachschadenshöhe können noch nicht gemacht werden.

