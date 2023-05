Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw-Brände im Sandweg - Polizei sucht Zeugen

Ratzeburg (ots)

12. Mai 2023 | Kreis Stormarn - 12.05.2023 - Glinde

Heute Morgen, gegen 01.00 Uhr meldete eine Anwohnerin eines mehrstöckigen Wohnblocks in der Straße Sandweg in Glinde einen Brandausbruch an einem Holzunterstand, neben einem Garagenkomplex.

Als die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr vor Ort eintrafen, standen zwei Holzunterstände sowie drei Garagen und zwei darin abgestellte Fahrzeuge (ein Volvo XC 60 sowie ein VW Golf) bereits im Vollbrand. Aufgrund der enormen Hitzeeinwirkung und der unmittelbaren Nähe zum Wohnblock sind dort diverse Fensterscheiben im Bereich der ersten vier Stockwerke zu Bruch gegangen.

Zudem entdecken die Beamten auf dem angrenzenden Parkplatzgelände einen weiteren Fahrzeugbrand. Dieser Brand im Fahrzeuginneren eines Mazda MX5 konnte von den eingesetzten Polizeibeamten noch mit bordeigenen Mitteln gelöscht werden.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden.

Angaben zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen zur Brandursache bereits aufgenommen und fragt: Wer hat auffällige Personen in der Nähe des Brandortes gesehen oder kann weiteren Angaben machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 040/727707-0 entgegen.

