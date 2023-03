Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Erlenmoos - Beim Wenden nicht aufgepasst

Zwei verletzte Personen und kaputte Fahrzeuge sind das Resultat eines Unfalls am Dienstag bei Erlenmoos.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr auf der B312. Der 48-jährige Fahrer des Peugeot war von Berkheim in Richtung Edenbachen unterwegs. Nachdem er eine Ausfahrt verpasst hatte, fuhr er auf der Straße nach links. Beim Wenden übersah er einen entgegenkommenden Lkw. Der 16-Tonner wurde von einem 63-Jährigen gelenkt und fuhr in die Beifahrerseite des Peugeot. Bei dem Unfall erlitt der 41-jährige Beifahrer im Peugeot schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den Mann in eine Klinik. Auch die Fahrer des Peugeot und des Lkw wurden verletzt und kamen in Krankenhäuser. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

