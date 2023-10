Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Supermarkt

Wenden (ots)

In einen Supermarkt in der Siegener Straße in Hünsborn wurde am Sonntag (29.Oktober) zwischen 04:00 und 04:40 Uhr eingebrochen. Dafür wurden kleinere Teile des Gebäudedachs aufgebrochen, um in die Innenräume zu gelangen. Die Täter erbeuteten Tabakwaren und Rasierklingen im unteren fünfstelligen Eurobereich. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Ermittlung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

