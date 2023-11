Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Autofahrer unter Drogen, Scooter-Fahrer unter Alkohol

Kaiserslautern (ots)

Weil er unter Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Sonntagnachmittag in der Innenstadt einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 41-Jährige war gegen 14.35 Uhr in der Kanalstraße in eine routinemäßige Verkehrskontrolle geraten. Dabei stellten die Beamten bei ihm drogentypisches Verhalten fest.

Der Mann wurde deshalb zum Urintest gebeten - dieser bestätigte den Verdacht und reagierte positiv auf eine Betäubungsmittelgruppe. Daraufhin musste der 41-Jährige sein Auto stehen lassen und mit zur Dienststelle kommen, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Er muss nun auf jeden Fall mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss rechnen; ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab.

Bereits am frühen Morgen hatte eine Streife in der Pariser Straße einen E-Scooter-Fahrer gestoppt, der ihr aufgefallen war. Von dem 30-jährigen Mann ging starker Alkoholgeruch aus. Ein freiwilliger Atemtest zeigte einen Wert von 0,75 Promille. Der Mann musste für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen. Die Scooter-Fahrt war für ihn beendet. |cri

