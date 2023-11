Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kauf-Interessentin zockt Verkäufer ab

Kaiserslautern (ots)

Über eine Verkaufsplattform in den Sozialen Medien ist ein Mann aus dem Stadtgebiet an Betrüger geraten. Wie der 57-Jährige am Montag bei der Polizei anzeigte, wollte er über das Portal einen Staubsauger verkaufen. Am Vormittag gegen 10 Uhr meldete sich eine vermeintliche Interessentin. Sie gab vor, dem 57-Jährigen den Kaufpreis mit einem Kurier zu schicken - zuvor benötige sie aber 100 Euro, um das Paket zu versichern.

Nachdem der Mann das Geld überwiesen hatte, ging eine weitere Forderung ein. Diesmal verlangte die Interessentin zusätzliche 100 Euro, um den Kurier zu bezahlen. Auch diesen Betrag überwies der 57-Jährige.

Danach brach der Kontakt zu der Unbekannten ab, und es tauchte natürlich kein "Kurier" mit dem vereinbarten Kaufpreis auf. Deshalb entschloss sich der geprellte Verkäufer dazu, die Polizei einzuschalten. Das Fachkommissariat für Betrugsdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell