Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Das Auto ist kein Safe - Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug

Kreis Soest (ots)

In der Nacht des 4. Oktober hat die Polizei in Geseke-Ehringhausen drei Männer festgenommen, die sich an einem Pkw zu schaffen machten. (siehe Pressebericht https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65855/5617356) Offenbar wurden gezielt unverschlossene Fahrzeuge angegangen und diverse Wertsachen aus diesen entwendet. Kreisweit kommt es immer wieder zu Diebstahlsdelikten aus unverschlossenen Fahrzeugen. Um den Tätern keine Tatanreize und -möglichkeiten zu bieten, bittet die Polizei Bürgerinnen und Bürger, stets ihre Wertsachen aus geparkten Fahrzeugen mitzunehmen. Zudem sollten Fahrzeuge in einem gut ausgeleuchteten Bereich oder in einer Garage / einem Carport geparkt werden. Verriegeln Sie Ihr Fahrzeug und schließen Sie die Fenster und das Schiebedach. Weitere Tipps finden Sie hier: https://polizei.nrw/artikel/schuetzen-sie-ihr-fahrzeug (dk)

