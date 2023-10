Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke-Ehringhausen - Drei Festnahmen

Geseke (ots)

In der vergangenen Nacht bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 01:35 Uhr in der Straße "An der Vogelstange", drei verdächtige Personen, die sich an ihrem Pkw zu schaffen machten. Die Männer zogen an den Türen des verschlossenen Pkw und entfernten sich wieder, ohne den Wagen geöffnet zu haben. Die zwischenzeitlich verständigten Polizeibeamten sowie ein Diensthundeführer mit Diensthund fahndeten umgehend im Bereich Ehringhausen nach den drei Personen. Im Bereich Triftweg/Am Schemm konnte die dreiköpfige Gruppe angetroffen und kontrolliert werden. Bei allen drei Männern im Alter von 19, 22 und 25 Jahren, derzeit in Soest und Olpe lebend, konnten diverse Gegenstände, wie Bekleidung und Geldbörsen aufgefunden werden. Ob die Gegenstände aus weiteren Diebstahlsdelikten stammen, wird derzeit geprüft. Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.(dk)

