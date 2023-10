POL-SO: Polizeimeldungen aus dem Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Rüthen - Verkehrsunfall mit Kradfahrer

Am Montag, 2.10.2023 gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 27jähriger Mann aus Eslohe mit einem Pkw Dacia von Büren kommend die Haarstraße in Fahrtrichtung Rüthen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 63jähriger Mann aus Bestwig mit einem Motorrad Harley-Davidson die L776 von Rüthen kommend in Fahrtrichtung Lippstadt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 3000 Euro.(sch.)

Lippstadt - Verkehrsunfall mit zwei Radfahrern

Am Montag, 2.10.2023 gegen 16:55 Uhr, befuhren ein 33jähriger Mann und eine 44jährige Frau, beide aus Lippstadt, mit ihren Fahrrädern in entgegengesetzter Richtung einen kombinierten Geh- und Radweg in der Straße Ostenfeldmark. In einem Kurvenbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Radfahrenden wurden durch den Zusammenstoß verletzt. Die Fahrräder wurden dabei augenscheinlich nicht beschädigt. Die Fahrradfahrer trugen während der Fahrt keinen Fahrradhelm. Die Polizei rät beim Fahrradfahren dringend einen Fahrradhelm zu tragen.(sch.)

Ense-Niederense - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Am Dienstag, 3.10.2023 gegen 3:37 Uhr, erhielt die Polizei über Notruf Kenntnis von einem soeben verübten Einbruch in ein Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße. Flüchtig sind nach aktuellem Stand der Ermittlungen zwei dunkel gekleidete Personen, die zum Tatzeitpunkt maskiert waren. Sie verließen nach Tatbegehung die Örtlichkeit mit einem großen blauen Müllsack voller Diebesgut. Im Anschluss stiegen sie vermutlich in einen dunklen Kleinwagen und entfernten sich über die Hauptstraße in Fahrtrichtung Haarweg. Die Kriminalpolizei hat noch in der Nacht die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den flüchtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 bei der Polizei zu melden.(sch.)

