Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Räuberischer Diebstahl

Lippstadt (ots)

Am 30. September kam es gegen 17:30 Uhr zu einem Diebstahlsdelikt in der Lippegalerie. In einem Bekleidungsgeschäft fiel zwei Mitarbeitern eine verdächtige weibliche Person auf, die zunächst zwei Bekleidungsstücke entwendete und den Laden schnell wieder verließ. Anschließend stahl sie noch weitere Stücke von einem Kleidungsständer eines gegenüberliegenden Geschäftes. Als die Person in Richtung Ausgang ging, versuchten die Zeugen, sich der Frau in den Weg zu stellen und forderten sie auf, stehen zu bleiben. Die Tatverdächtige reagierte sofort aggressiv, schlug der Zeugin mit der Faust in das Gesicht und holte zu einem Kopfstoß gegen den Zeugen aus, der allerdings nicht getroffen wurde. Die Zeugin blieb unverletzt. Ein weiterer Zeuge kam zum Geschehen hinzu und ergriff die Frau an der Jacke. Als diese sich aus der Jacke herauswinden konnte, biss sie den Zeugen in die Hand und flüchtete in Richtung Kahlenstraße. Das Diebesgut konnte der Zeuge der Frau vor ihrer Flucht noch unbeschädigt entreißen. Dem Zeugen gelang es außerdem noch, ein Foto von der Frau mit seinem Handy zu fertigen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die Flüchtige darauf eindeutig als eine 26-Jährige Lippstädterin identifizieren. Sie erwartet nun ein Strafverfahren.(dk)

