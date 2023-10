POL-SO: Diebesgut in Renault aufgefunden

Möhnesee (ots) - Am 1. Oktober, gegen 11:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in die Thingstraße, in etwa in Höhe der Hausnummer 12 gerufen. Ein Zeuge hatte beobachten können, dass aus einem Pkw, der mit zwei Personen besetzt war, ein Gegenstand - vermutlich ein Feuerwerkskörper- auf das Feld geworfen wurde. Anschließend fuhr der Pkw zügig davon. Das Feld geriet sofort in Brand. Das Feuer konnte ...

