LPI-J: Kennzeichentafel entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Vermutlich aufgrund unzureichender Sicherung ereignete sich am Sonntagmittag ein Verkehrsunfall auf einem Großparkplatz in Seitenroda. Der Fahrer eines Pkw VW stellte sein Fahrzeug auf dem abschüssigen Parkplatz ab und verließ die Örtlichkeit. Da er den VW nicht ausreichend gegen das Wegrollen sicherte, setzte sich der VW in Bewegung und stieß in der Folge gegen einen geparkten Pkw Audi. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen ...

mehr