Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Ense (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 20:15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters, An der Windmühle 2, eine Verkehrsunfallflucht. Ein weißer Peugeot 208 wurde vermutlich beim Ein-oder Ausparken von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Die Hauptanstoßstelle befand sich an der Front, am Kennzeichen des Peugeots. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)

